29 ноября 2025, суббота, 18:27
В Польше появился на орбите Земли первый военный спутник от компании ICEYE

  • 29.11.2025, 17:38
В Польше появился на орбите Земли первый военный спутник от компании ICEYE

Его вывели в космос с помощью ракеты Falcon 9.

На орбиту успешно вывели спутник компании ICEYE, который будет первым военным спутником Польши.

Как сообщает TVN24, об этом объявил основатель и руководитель компании Рафал Моджевский.

Моджевский сообщил, что в 19:40 в пятницу спутник отправился на орбиту с помощью ракеты Falcon 9, которую запустили из Калифорнии. Всего на ней вывели в космос 140 спутников. Кроме упомянутого ICEYE, это также польский наноспутник SatRev PW6U для получения многоспектральных изображений Земли и обработки данных на орбите, а также три наноспутника PIAST для оптического наблюдения.

- Могу подтвердить – связь установлена, все системы исправны. ICEYE X62 (польское название еще выберут), первый военный спутник Польши, уже на орбите и работает, – сообщил Моджевский.

Утром в субботу в ICEYE подтвердили, что установили связь со всеми выведенными на орбиту спутниками, в том числе для польской армии, и начинают тестирование и калибровку.

- После завершения этих процедур спутник будет передан в пользование Вооруженным силам, – написал представитель ICEYE Войцех Мачковский.

Этот спутник с технологией SAR должен улучшить разведывательные возможности польской армии, он позволяет получать изображения при любой погоде и в любое время суток, в отличие от оптических инструментов.

