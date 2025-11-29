закрыть
США остановили выдачу виз гражданам одной из стран

  • 29.11.2025, 18:15
Об этом сообщил Рубио.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил в соцсети Х, что его ведомство приостановило выдачу виз гражданам Афганистана. Это произошло после недавней стрельбы в нескольких кварталах от Белого дома.

- Госдепартамент президента Трампа приостановил выдачу виз всем лицам, путешествующим по афганским паспортам. У Соединенных Штатов нет более важного приоритета, чем защита нашей страны и нашего народа, - написал Рубио.

