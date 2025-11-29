Оманские СМИ и ведомства не замечают визита Лукашенко

Оманские СМИ и ведомства не замечают визита Лукашенко5
- 29.11.2025, 19:34
Хотя якобы запланированы переговоры с султаном.
Неофициальный телеграм-канал пресс-службы Лукашенко сообщил о его прибытии в Маскат 28 ноября около 19:30 по минскому времени (около 20:30 по местному), однако до сих пор никакой дополнительной информации о ходе «рабочего визита» не появилось ни в белорусских государственных СМИ, ни в оманских медиа.
В сообщении было заявлено, что диктатора в аэропорту встретил президент Оманского инвестиционного агентства Абдульсалам Аль Муршиди. Однако ресурсы этого ведомства ни об этом, ни о визите Лукашенко в страну в целом не упоминают, пишет «Позірк».
Отсутствует информация о прибытии белорусского диктатора также на сайтах МИД Омана, монаршей канцелярии.
В ключевых СМИ — Oman News Agency, Al Watan, Oman, Times of Oman, Oman Daily Observer, Muscat Daily, Oman Tribune — нет никакой информации, которая бы касалась активности Лукашенко в Омане или хотя бы фиксировала его пребывание в стране.
Отметим, что Лукашенко вылетел в Оман из Мьянмы, куда прибыл с двухдневным официальным визитом 27 ноября — сразу же после прошедшего в Кыргызстане саммита Организации Договора о коллективной безопасности. Сообщалось, что далее он намерен посетить страны Ближнего Востока, Северной Африки.