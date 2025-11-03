Российская ФАБ-1500 рикошетом перелетела через жилой массив и взорвалась в другом месте
- 3.11.2025, 8:41
Видеофакт.
Полуторатонная российская бомба отрикошетила от земли, улетела и взорвалась в другом месте, сообщает ASTRA.
Кадры, снятые с дрона, опубликовали в Z-каналах. Утверждается, что на видео — российская корректируемая авиабомба ФАБ-1500 с комплексом УМПК. На видео бомба падает рядом с жилыми домами, рикошетит, перелетает через жилой массив и взрывается уже в другом месте.
Ранее редакции ASTRA стало известно о как минимум 127 авиабомбах (120 ФАБах и 7 УМПБ) и трех ракетах, упавших с российских самолетов в РФ и на оккупированных территориях Украины с начала 2025 года. В 2024 году на эти территории упали минимум 165 авиабомб ФАБ.
Для противодействия украинским ПВО российская армия начала оборудовать советские авиабомбы ФАБ комплексами УМПК. После такого обновления на ФАБах появляются крылья и спутниковое наведение, позволяющие запускать бомбы прямо с территории РФ. Но из-за несовершенства системы авиабомбы не всегда долетают до целей и падают на российские территории. Власти РФ такие факты пытаются скрывать, а когда среди пострадавших от падения российских авиабомб оказываются мирные жители — сообщают, что причины в атаках ВСУ.