3 ноября 2025, понедельник
Российская ФАБ-1500 рикошетом перелетела через жилой массив и взорвалась в другом месте

  • 3.11.2025, 8:41
Видеофакт.

Полуторатонная российская бомба отрикошетила от земли, улетела и взорвалась в другом месте, сообщает ASTRA.

Кадры, снятые с дрона, опубликовали в Z-каналах. Утверждается, что на видео — российская корректируемая авиабомба ФАБ-1500 с комплексом УМПК. На видео бомба падает рядом с жилыми домами, рикошетит, перелетает через жилой массив и взрывается уже в другом месте.

Ранее редакции ASTRA стало известно о как минимум 127 авиабомбах (120 ФАБах и 7 УМПБ) и трех ракетах, упавших с российских самолетов в РФ и на оккупированных территориях Украины с начала 2025 года. В 2024 году на эти территории упали минимум 165 авиабомб ФАБ.

Для противодействия украинским ПВО российская армия начала оборудовать советские авиабомбы ФАБ комплексами УМПК. После такого обновления на ФАБах появляются крылья и спутниковое наведение, позволяющие запускать бомбы прямо с территории РФ. Но из-за несовершенства системы авиабомбы не всегда долетают до целей и падают на российские территории. Власти РФ такие факты пытаются скрывать, а когда среди пострадавших от падения российских авиабомб оказываются мирные жители — сообщают, что причины в атаках ВСУ.

