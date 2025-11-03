закрыть
3 ноября 2025, понедельник
В России бывший «вагнеровец» напал с мачете на бывшего «ахматовца»

  • 3.11.2025, 10:41
  • 3,088
В России бывший «вагнеровец» напал с мачете на бывшего «ахматовца»

Поводом для нападения стала ревность.

В Барнауле задержали 41-летнего Романа Трубецкого, участника «СВО» и ранее неоднократно судимого, сообщает ASTRA. Мужчина напал на другого участника «СВО».

По данным издания, инцидент произошел в ночь на 16 октября. Поводом для нападения стала ревность: Трубецкой узнал, что его 23-летней сожительнице написал в соцсетях знакомый Евгений Братчиков, предложив встретиться. Разъяренный Трубецкой приехал к дому Братчикова в такси — в камуфляже, балаклаве и с мачете. Он напал на мужчину и избил его до потери сознания. У пострадавшего диагностированы перелом основания черепа, множественные переломы лицевых костей и сильные ушибы. Сейчас он находится без сознания.

Оба мужчины ранее имели судимости. По данным утечек, пострадавший Братчиков отбывал срок за кражу, но был помилован после участия в «СВО». Трубецкой же был осужден за тяжкое причинение вреда здоровью, грабеж и угрозу убийством. На фотографиях в соцсетях у Трубецкого заметна нашивка ЧВК Вагнера, а у Братчикова — символика чеченского подразделения «Ахмат».

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия.

