Страны ОПЕК+ решили увеличить добычу нефти 10-й месяц подряд 1 3.11.2025, 10:54

На 137.000 баррелей.

Восемь стран ОПЕК+ согласовали 10-е подряд повышении целевых показателей добычи нефти на декабрь, предупредив, что поставят на паузу рост квот в первом квартале следующего года.

Учитывая стабильные перспективы мировой экономики и благоприятные текущие рыночные условия, что подтверждается низкими запасами нефти, восемь стран-участниц приняли решение о росте квот в декабре на 137.000 баррелей, цитирует Reuters заявление ОПЕК+.

С апреля по ноябрь восемь членов ОПЕК+ повысили свои производственные квоты более чем на 2,7 миллиона баррелей в сутки, что составляет около 2,5% от мирового предложения.

После декабря, в связи с сезонностью, восемь стран, включая Саудовскую Аравию, Россию, ОАЭ, Ирак, Кувейт, Оман, Казахстан и Алжир, решили приостановить рост производства в январе, феврале и марте 2026 года, говорится в сообщении.

