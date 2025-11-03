В Ираке археологи обнаружили древний храм возрастом более 5000 лет 3.11.2025, 12:12

1,352

Фото: University of Coimbra

Находка может изменить представления ученых о зарождении первых городов мира.

Монументальное сооружение оказалось погребенным под землей на археологическом участке Кани-Шайе в северной части провинции Сулеймания, у подножия гор Загрос на севере Ирака, пишет Live Science.

«Если монументальный характер данного сооружения подтвердится, над чем мы сейчас и работаем, открытие может перевернуть наше понимание Урука с окружавшими этот город регионами», - говорят авторы открытия.

По словам археологов, сооружение было посторожено примерно в 3300–3100 гг. до н.э.

В древнем Уруке проживали 80 тыс. человек, а сам город занимал площадь до 400 гектаров. В городе была система улиц и зон разного назначения, такие как административные и жилые кварталы.

Руководители раскопок говорят, что сооружение было найдено в верхней части земляного кургана Кани-Шайе. Архитектурный стиль строения указывает на то, что это было официальное здание. В частности, ученые считают, что это было «культовым пространством» или храмом для поклонения.

На месте раскопок также были найдены фрагменты золотой подвески, которая могла быть символом «социальной демонстрации» богатства в общине. Археологи нашли и цилиндрические печати периоду Урука, которые ассоциировались с администрацией и политической властью.

Команда также нашла древние декоративные украшения из обожженной глины в виде конусов, с помощью которых украшалась штукатурка на стенах. Затем рисунок раскрашивали, создавая мозаичный эффект на стене. Чаще всего это были геометрические узоры, такие как треугольники и зигзаги.

Такие украшения на стенах, по словам археологов, служат еще одним доказательством того, что здание было общественны или церемониальным сооружением.

Именно в Уруке впервые появилась форма строительства в стиле «зиккурат», которая использовалась позже в строительства храмов цивилизациями Месопотамии. Также Урук мог быть первым местом, где жрецы начали носить особые облачения и иметь религиозную иконографию.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com