Белорус пытается продать просроченные на 10 лет конфеты

Белорус пытается продать просроченные на 10 лет конфеты3
- 3.11.2025, 15:22
Их цена шокирует.
Жевательные конфеты фирмы Mamba, срок годности которых истек летом 2016 года, выставили на продажу на интернет-площадке Kufar.by. Внимание на объявление обратило издание Blizko.
Владелец сладостей предлагает приобрести упаковку Mamba весом 26,5 грамма. Внутри — 6 жевательных конфет. Выпущены они были 10 лет назад — в 2015-м, срок их годности истек через год — летом 2016-го.
«Мамба. Целая. Из 2015-го», — сопроводил текст объявления владелец «просрочки».
Цена лота — 200 рублей или 33,3 рубля за конфетку.
Такое же конфеты, но пригодные к употреблению на сайте Е-доставка можно приобрести за два рубля и 9 копеек.