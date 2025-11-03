закрыть
3 ноября 2025, понедельник, 16:20
Белорус пытается продать просроченные на 10 лет конфеты

3
  • 3.11.2025, 15:22
  • 2,512
Белорус пытается продать просроченные на 10 лет конфеты

Их цена шокирует.

Жевательные конфеты фирмы Mamba, срок годности которых истек летом 2016 года, выставили на продажу на интернет-площадке Kufar.by. Внимание на объявление обратило издание Blizko.

Владелец сладостей предлагает приобрести упаковку Mamba весом 26,5 грамма. Внутри — 6 жевательных конфет. Выпущены они были 10 лет назад — в 2015-м, срок их годности истек через год — летом 2016-го.

«Мамба. Целая. Из 2015-го», — сопроводил текст объявления владелец «просрочки».

Цена лота — 200 рублей или 33,3 рубля за конфетку.

Такое же конфеты, но пригодные к употреблению на сайте Е-доставка можно приобрести за два рубля и 9 копеек.

