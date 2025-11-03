Белорус пытается продать просроченные на 10 лет конфеты 3 3.11.2025, 15:22

2,512

Их цена шокирует.

Жевательные конфеты фирмы Mamba, срок годности которых истек летом 2016 года, выставили на продажу на интернет-площадке Kufar.by. Внимание на объявление обратило издание Blizko.

Владелец сладостей предлагает приобрести упаковку Mamba весом 26,5 грамма. Внутри — 6 жевательных конфет. Выпущены они были 10 лет назад — в 2015-м, срок их годности истек через год — летом 2016-го.

«Мамба. Целая. Из 2015-го», — сопроводил текст объявления владелец «просрочки».

Цена лота — 200 рублей или 33,3 рубля за конфетку.

Такое же конфеты, но пригодные к употреблению на сайте Е-доставка можно приобрести за два рубля и 9 копеек.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com