3 ноября 2025, понедельник, 19:59
В Чехии победившие на выборах партии сформировали коалицию

  • 3.11.2025, 19:46
Новое правительство приступит к работе не позднее середины следующего месяца.

Чешские партии ANO, SPD и Motorist, набравшие большую часть голосов на прошедших в начале октября парламентских выборах, сформировали правительственную коалицию. Об этом сообщает CTK.

«Новая коалиция имеет большинство в 108 голосов в палате депутатов, состоящей из двухсот членов», — говорится в материале.

Отмечается, что коалиционное соглашение было подписано всего за час до начала учредительного заседания. Спикером палаты депутатов коалиция предлагает назначить лидера SPD Томио Окамуру.

В ближайшее время основной кандидат в премьер-министры Чехии, председатель ANO Андрей Бабиш проинформирует президента страны Петра Павела о создании коалиции. Новое правительство приступит к работе не позднее середины следующего месяца.

