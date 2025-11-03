Newsweek: США готовятся испытать баллистическую ракету Minuteman III 1 3.11.2025, 19:57

1,152

Она способна нести ядерный заряд и составляющую основу стратегического сдерживания США.

США планируют провести испытание межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, способной нести ядерный заряд, пишет Newsweek, изучив навигационные сообщения. Это первое испытание средств доставки ядерного оружия после заявления Трампа о подготовке ядерных испытаний Соединенными Штатами.

Ракету без ядерной боеголовки планируют запустить с военной базы Ванденберг в Калифорнии, она достигнет полигона противоракетной обороны на атолле Кваджалейн на Маршалловых островах, расположенных в центральной части Тихого Океана.

Армия США несколько раз в год испытывает имеющиеся межконтинентальные баллистические ракеты. В последний раз аналогичные учения проводились в мае, в прошлом году — дважды. Пентагон подчеркивает, что было проведено более 300 испытаний ракет Minuteman, и они не связаны с какими-либо внешними факторами. «Minuteman III остается основой стратегического сдерживания нашей страны», — заявил в мае полковник Дастин Хармон, командир 377-й испытательно-оценочной группы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com