Белоруска осталась в шоке от приема врача 3.11.2025, 21:16

Иллюстративное фото

Специалист вел себя по-разному в зависимости от того, где принимал пациентов.

Жительница Новополоцка пожаловалась в TikTok на прием у врача, передает «Точка».

Она посетила участкового гинеколога в поликлинике и осталась не совсем довольна.

Что интересно, тиктокерша отметила, что ранее консультировалась у этого же специалиста платно, видимо, в частном медцентре. И тогда у нее вопросов не было.

По мнению девушки, один и тот же специалист вел себя по-разному в зависимости от того, где принимал пациентов: в поликлинике или коммерческом медцентре.

«Сегодня на себе прочувствовала, что значит попасть на бесплатный прием к платному гинеколог», – утверждает она.

Девушка отмечает, что ранее ей нравился данный специалист.

«Аккуратно, вежливо все было», – вспоминает она опыт платного осмотра.

Но далее белоруска утверждает, что «человек совершенно по-другому относится к своей работе в обычной поликлиники, а не в платной».

По словам тиктокерши, ей неаккуратно провели осмотр.

«Как будто бы даже намеренно болезненно», – считает она.

Девушка отмечает, что, поскольку она ранее уже была на приеме у этого врача, то знает, что специалист может проводить все эти манипуляции бережно.

«Помимо этого, она еще и хамила, и была грубая», – подчеркивает блогерша, утверждая, что сама всегда старается быть тактичной.

Девушка жалеет, что ничего не сказала врачу, но, по ее словам, она была обескуражена этой ситуацией.

«Печально, что по-человечески она может работать только в платной клинике», – резюмирует пациентка и задается вопросом: что меняется в головах у врачей, которые по-разному ведут себя в платной клинике и обычной?

Впрочем, девушка пришла к выводу, что это все зависит от человека и проблема не повсеместная.

