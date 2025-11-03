Белоруска осталась в шоке от приема врача
- 3.11.2025, 21:16
Специалист вел себя по-разному в зависимости от того, где принимал пациентов.
Жительница Новополоцка пожаловалась в TikTok на прием у врача, передает «Точка».
Она посетила участкового гинеколога в поликлинике и осталась не совсем довольна.
Что интересно, тиктокерша отметила, что ранее консультировалась у этого же специалиста платно, видимо, в частном медцентре. И тогда у нее вопросов не было.
По мнению девушки, один и тот же специалист вел себя по-разному в зависимости от того, где принимал пациентов: в поликлинике или коммерческом медцентре.
«Сегодня на себе прочувствовала, что значит попасть на бесплатный прием к платному гинеколог», – утверждает она.
@mashakuntsevich #гинеколог #врач#поликлиника#приемуврача #новополоцк ♬ оригинальный звук - Творческая Маша
Девушка отмечает, что ранее ей нравился данный специалист.
«Аккуратно, вежливо все было», – вспоминает она опыт платного осмотра.
Но далее белоруска утверждает, что «человек совершенно по-другому относится к своей работе в обычной поликлиники, а не в платной».
По словам тиктокерши, ей неаккуратно провели осмотр.
«Как будто бы даже намеренно болезненно», – считает она.
Девушка отмечает, что, поскольку она ранее уже была на приеме у этого врача, то знает, что специалист может проводить все эти манипуляции бережно.
«Помимо этого, она еще и хамила, и была грубая», – подчеркивает блогерша, утверждая, что сама всегда старается быть тактичной.
Девушка жалеет, что ничего не сказала врачу, но, по ее словам, она была обескуражена этой ситуацией.
«Печально, что по-человечески она может работать только в платной клинике», – резюмирует пациентка и задается вопросом: что меняется в головах у врачей, которые по-разному ведут себя в платной клинике и обычной?
Впрочем, девушка пришла к выводу, что это все зависит от человека и проблема не повсеместная.