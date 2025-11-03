закрыть
3 ноября 2025, понедельник, 22:27
В Англии талисман футбольного клуба вышел развлекать зрителей пьяным

3
  • 3.11.2025, 21:48
  • 1,642
В Англии талисман футбольного клуба вышел развлекать зрителей пьяным

Видеохит.

Пьяного талисмана английского футбольного клуба «Сент‑Олбанс Сити» выгнали со стадиона после того, как он вышел на поле в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает Daily Mail.

В матче, в котором клуб, играющий в седьмом дивизионе, уступил 0:6 команде из третьего дивизиона, талисман несколько раз терял равновесие и спотыкался о рекламные щиты. В какой-то момент он показал непристойный жест в сторону зрителей, после чего был удален со стадиона.

В сети распространилось видео, на котором талисман спотыкался у линии поля. Под крики фанатов он пытался самостоятельно с трудом покинуть футбольное поле.

На другом ролике было показано, как маскот был удален с поля стюардами. В то же время он продолжал махать руками в попытке поддержать фанатов.

