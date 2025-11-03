Президент Сербии объявил о проведении досрочных выборов на фоне протестов 1 3.11.2025, 21:53

Александар Вучич заявил, что пойдет навстречу протестующим.

В Сербии пройдут досрочные парламентские выборы, заявил президент страны Александар Вучич заявил, сообщает Srbija Danas.

По его словам, голосование состоится до истечения текущего срока полномочий парламента, который заканчивается в декабре 2027 года. Точные даты определят позднее. «Уважая требования блокирующих, представляющих собой значительное меньшинство в нашей стране, мы пойдем им навстречу, и выборы состоятся досрочно», — заявил он.

Массовые протесты вспыхнули в Сербии в годовщину обрушения навеса на железнодорожном вокзале Нови-Сад, где 1 ноября 2024 года погибли 16 человек. Однако на демонстрации люди выходили и ранее, в течение всего 2025 года. С мая среди требований — проведение в стране досрочных выборов.

