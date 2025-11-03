Беларусь и Иран обсуждают сотрудничество в области ПВО

Беларусь и Иран обсуждают сотрудничество в области ПВО2
- 3.11.2025, 22:04
В Минске прошла встреча военных делегаций обеих стран.
В Минске прошла встреча военных делегаций Беларуси и Ирана. Они обсудили углубление контактов в области военно-воздушных сил и ПВО.
«В ходе встречи стороны обсудили состояние белорусско-иранских отношений и определили дальнейшие пути углубления сотрудничества», — написано в сообщении Минобороны Беларуси.
Иранская делегация находится в Беларуси с 2 по 5 ноября. Во время официального визита представители ВВС Ирана посетят Военную академию Беларуси и воинские части Военно-воздушных сил страны.