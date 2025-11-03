До конца ноября Украина будет производить 600−800 дронов-перехватчиков в сутки
- 3.11.2025, 22:43
Об этом сообщил Зеленский.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что до конца ноября производство дронов-перехватчиков достигнет 600−800 единиц в сутки. Об этом он сказал во время пресс-конференции в понедельник, 3 ноября.
«Я говорил, что осенью будет производиться до 1000 перехватчиков в сутки и оно будет производиться… Мы считаем, что до конца ноября в сутки будет производиться 600−800 перехватчиков, если ничего не сорвется. Потому что иногда, мы понимаем, прилетает. Иногда прилетает не только по энергетике», — сказал президент.
Он отметил, что иногда бывают «прилеты» по заводам по производству оружия. Однако несмотря на это они возобновляют свою работу.
«Мы не потеряли на сегодня ни одного вида дальнобойного оружия. Иногда замедляется массовое производство из-за потери цеха. Это правда, бывает», — отметил Зеленский, добавив, что Украина также осуществляет атаки на оборонные объекты россиян.