закрыть
30 ноября 2025, воскресенье, 12:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Финляндия вместе с Британией развернула войска вблизи границы с РФ

1
  • 30.11.2025, 10:50
  • 1,070
Финляндия вместе с Британией развернула войска вблизи границы с РФ

Начаты учения «Северный топор 2025».

Финляндия с Британией начала совместные военные учения под названием «Северный топор 2025» в городе Кухмо с участием британских военных и 600 единиц техники.

Об этом сообщает Yle.

Отмечается, что в учениях принимают участие примерно 3 тысячи человек, из которых 600 - резервисты. Также в маневрах задействованы войска пограничных войск Кайнуу и Северной Карелии, а также Британии.

Цель учений - научить войска оборонительным, задерживающим, наступательным и ночным боевым действиям в сложных условиях Северной Финляндии.

«Сотрудничество с британским подразделением укрепляет оперативную совместимость между союзниками», - заявил бригадный генерал Ари Лааксонен.

В учениях участвует примерно 600 транспортных средств, включая боевые танки. Также в мероприятиях задействованы два транспортных вертолета NH90 и один легкий вертолет MD 500 из полка Utti Jaeger. В учениях также будут использованы беспилотники различных типов.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ответ очевиден
Ответ очевиден Виталий Портников
Конец «космического государства»
Конец «космического государства» Виктор Ягун
Пишите, Шура, пишите!
Пишите, Шура, пишите! Ирина Халип
Разговоры посторонних о главном
Разговоры посторонних о главном Владимир Халип