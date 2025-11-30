Финляндия вместе с Британией развернула войска вблизи границы с РФ 1 30.11.2025, 10:50

1,070

Начаты учения «Северный топор 2025».

Финляндия с Британией начала совместные военные учения под названием «Северный топор 2025» в городе Кухмо с участием британских военных и 600 единиц техники.

Об этом сообщает Yle.

Отмечается, что в учениях принимают участие примерно 3 тысячи человек, из которых 600 - резервисты. Также в маневрах задействованы войска пограничных войск Кайнуу и Северной Карелии, а также Британии.

Цель учений - научить войска оборонительным, задерживающим, наступательным и ночным боевым действиям в сложных условиях Северной Финляндии.

«Сотрудничество с британским подразделением укрепляет оперативную совместимость между союзниками», - заявил бригадный генерал Ари Лааксонен.

В учениях участвует примерно 600 транспортных средств, включая боевые танки. Также в мероприятиях задействованы два транспортных вертолета NH90 и один легкий вертолет MD 500 из полка Utti Jaeger. В учениях также будут использованы беспилотники различных типов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com