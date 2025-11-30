FT: Китай захватывает ключевого производителя дронов РФ 30.11.2025, 15:44

Фото: Getty Images

Кремль все больше зависит от Пекина.

Отношения Китая и Российской Федерации становятся все теснее, речь идет о военно-промышленных комплексах стран. Крупный китайский поставщик комплектующих для дронов купил долю в одной из ведущих российских компаний-производителей беспилотников.

Газета Financial Times пишет, что такое сотрудничество знаменует собой ранее неизвестный уровень взаимодействия между китайской компанией и российским поставщиком военной продукции.

Согласно отчету, опубликованному в начале этого года украинским аналитическим центром «Центр оборонных реформ» в Киеве, Rustakt была крупнейшим импортером компонентов для дронов FPV в России в период с июля 2023 года по февраль 2025 года.

Ранее компания подала документы, в которых указала себя в качестве производителя дрона VT-40. Согласно сообщению российских государственных СМИ, этот дрон, качество сборки которого вызывало нарекания со стороны военных, был передан на вооружение артиллерийским частям, инженерным войскам, воздушно-десантным войскам и морской пехоте.

Эксперт по беспилотникам из Центра стратегических и международных исследований Сэмюэл Бендетт рассказал, что расширение сотрудничества между российским и китайским военно-промышленными комплексами и зависимость Москвы от китайских комплектующих для дронов означают, что «в этом сотрудничестве есть логика».

Анализ российских таможенных документов, проведенный FT, показывает, что Minghuaxin поставила Rustakt запчасти на сумму 304 млн долларов, а также товары на сумму 107 млн долларов связанной российской компании Santex Plant.

Согласно таможенным документам, с середины 2023 года Rustakt закупила у Minghuaxin литий-ионных батарей на сумму 110 млн долларов, а также двигателей на сумму 87 млн долларов и контроллеров на сумму 64 млн долларов. Santex закупила контроллеров на сумму 66 млн долларов и двигателей постоянного тока на сумму 37 млн долларов.

Документы, поданные Rustakt в российские регулирующие органы, также свидетельствуют о закупке производственного оборудования в Китае. Компания запросила сертификаты на импорт металлообрабатывающих станков и оборудования для литья пластмасс под давлением, поставленных компанией Shenzhen Kiosk Electronic.

Что известно о компаниях, которые участвуют в схеме

Ван Динхуа указан как новый владелец 5% акций Rustakt. При этом он владеет Shenzhen Minghuaxin и еще несколькими компаниями, в том числе Shenzhen Kiosk Electronic. А еще 95% Rustakt принадлежала бизнесмену Павлу Никитину. Компания, находится под санкциями Украины и Европейского Союза.

В то же время Никитин ранее работал в Santex и был ее акционером, прежде чем его сменил на посту главы компании белорус по имени Егор Никитин. Согласно российским документам, фамилия, отчество и дата рождения Егора совпадают с фамилией, отчеством и датой рождения Павла, что позволяет предположить, что эти два человека могут быть братьями.

Китайские документы, проанализированные FT, показывают, что Ван также владеет 10%-ой долей в китайской компании Shenzhen Nasmin Investment, а Егору принадлежат 90%.

После того, как журналисты обнаружили информацию о владельцах Rustakt и передаче акций, все данные были удалены из публичных реестров.

