Названы шесть витаминов, которые нельзя смешивать с черным шоколадом 30.11.2025, 15:58

Это стоит знать всем.

Черный шоколад богат антиоксидантами и полезными минералами, но некоторые добавки могут уменьшать его пользу или даже делать сочетание опасным для здоровья. Стоит знать, каких комбинаций избегать.

Об этом сообщает сайт Verywell health.

Железо

Министерство сельского хозяйства США сообщает, что черный шоколад богат железом.

Увеличивается вероятность возникновения побочных эффектов, таких как расстройство желудка, если вы принимаете добавки железа и едите черный шоколад.

Темный шоколад содержит полифенолы, что также может снизить способность организма усваивать железо, поступающее из растительных источников или пищевых добавок (негемовое железо).

Кальций

Черный шоколад может снизить эффективность кальциевых добавок, блокируя усвоение.

Употребление 100-граммовой плитки черного шоколада может привести к более чем вдвое большему увеличению уровня кальция в моче.

Магний

Темный шоколад содержит 64 мг магния на 30 г. Это может помочь повысить уровень магния.

Важно, что употребление темного шоколада во время приема высоких доз магниевых добавок увеличивает риск побочных эффектов, таких как диарея, спазмы желудка или тошнота.

Кофеин

В 100 г черного шоколада содержится 70-80 мг кофеина. Поэтому следите за общим потреблением кофеина.

Кофеин содержится в кофе, чае, энергетических напитках и газированной воде. Он также является распространенным ингредиентом в пищевых добавках, продаваемых для улучшения спортивных результатов или похудения.

Слишком много кофеина может вызвать зависимость, проблемы со сном (бессонница) и мигрень. Особенно следует ограничивать потребление кофеина детям, подросткам и беременным женщинам.

Добавки, снижающие уровень сахара в крови

Употребление темного шоколада может помочь снизить уровень сахара в крови натощак у людей с диабетом 2 типа.

Прием добавок, снижающих уровень сахара в крови и шоколада может привести к слишком низкому уровню сахара в крови (гипогликемии).

Признаки низкого уровня сахара в крови включают потливость, головокружение и спутанность сознания.

Примеры добавок, которые могут снизить уровень сахара в крови:

хром

берберин

альфа-липоевая кислота

женьшень

Продукты, снижающие кровяное давление

Темный шоколад может снизить кровяное давление. Поэтому его нельзя принимать вместе с такими добавками и продуктами:

ресвератрол

вишневый сок

свекольный сок

экстракты бергамота

Употребление темного шоколада во время приема этих добавок может привести к слишком низкому артериальному давлению (гипотензии).

