Российских оккупантов снова загнали в трубу 1 30.11.2025, 20:29

3,210

Россияне сдались в плен ВСУ.

Российские оккупанты «Скаут» и «Давлет», которые сдались в плен ВСУ на Константиновском направлении, рассказали, как более двух суток ползли по канализационной трубе, чтобы развернуть для «картинки» триколор.

Видео с допросом пленных обнародовала 12-я бригада специального назначения «Азов».

«Почему россияне так любят канализацию? Это рассказ о подземных санках, «флаговтике» любой ценой и бесконечных «мясных» штурмах. А также о человечном отношении к пленным со стороны азовцев, которые стремятся вернуть своих собратьев из неволи», — объяснили в бригаде.

Когда оккупанты доползли до «точки» назначения, они ещё некоторое время передвигались по открытой местности. Несколько позже они получили сообщение от своего командования, что им сбросят с помощью беспилотника «подарок».

Однако вместо еды и воды, на которые они рассчитывали, россияне получили триколор — им приказали развернуть его в населённом пункте, чтобы имитировать захват территории. Пленные говорят, что сами шокированы таким отношением своих командиров.

Впервые российские войска использовали подземную трубу, чтобы зайти в тыл украинских позиций в Авдеевке в январе 2024 года.

Второй раз армия РФ использовала эту же тактику в марте 2025 года: попытались подойти к Судже в Курской области по трубе газопровода.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com