Сахара может стать зеленее 4.11.2025, 1:02

Ученые прогнозируют больше дождей в пустыне.

Сахара — одна из самых сухих территорий на Земле, где каждый год выпадает примерно 7,6 см осадков. Но новое исследование Университета Иллинойса в Чикаго показывает: уже к концу 21 века ситуация может резко измениться, передает New Voice.

По прогнозам ученых, из-за глобального потепления количество осадков в Сахаре может вырасти до 75% по сравнению с историческими показателями. Подобные изменения могут коснуться и других регионов Африки — хотя некоторые территории, наоборот, станут суше.

Команда ученых использовала 40 климатических моделей, чтобы проанализировать летние осадки в Африке в период с 2050 по 2099 годы и сравнить их с данными 1965−2014 годов. В исследовании рассматривали два сценария — умеренных и очень высоких выбросов парниковых газов.

Результат: большинство Африки получит больше дождей, но уровень изменений зависит от региона:

Сахара — до 75% больше осадков

Юго-Восточная Африка — около 25%

Южно-Центральная Африка — около 17%

Юго-Западная Африка — станет суше (примерно -5%)

Ведущий автор исследования, постдоктор UIC Тьерри Ндетатсин Тагуэла объясняет, что изменения погоды повлияют на миллиарды людей:

«Измененные модели осадков повлияют на миллиарды людей, как в Африке, так и за ее пределами. Мы должны начать планирование, чтобы подготовиться к этим изменениям — от управления наводнениями до засухоустойчивых культур».

Он добавляет, что понимание влияния температуры на дожди важно для создания планов адаптации:

«Сахара может почти удвоить исторический уровень осадков, что неожиданно для такой сухой области. Но есть неопределенность в том, насколько сильными будут эти изменения».

Из-за повышения температуры атмосфера удерживает больше влаги. Это может привести к более интенсивным дождям в некоторых регионах и более длительным засухам — в других. Также меняются атмосферные потоки, которые влияют на распределение осадков.

Ученые отмечают: Африка должна готовиться как к более влажному климату, так и к сценариям с меньшими осадками — в зависимости от региона.

Команда ученых продолжает анализировать, как изменения в атмосфере повлияют на природу, сельское хозяйство и будущее развитие континента.

