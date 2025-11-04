Пхеньян запустил ракеты в сторону Южной Кореи во время визита Хегсета 4.11.2025, 10:19

иллюстративное фото

Глава Пентагона впервые за восемь лет посетил границу двух Корей.

Северная Корея сделала несколько запусков артиллерийских ракет менее чем за час до прибытия главы Пентагона Пита Хегсета в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей, пишет Younhap со ссылкой на южнокорейских военных.

По информации объединенного комитета начальников штабов, КНДР запустила ракеты в сторону вод северной части Желтого моря около 16:00 (10:00 по Минску) в понедельник, 3 ноября.

В этот день глава Пентагона впервые за восемь лет посетил границу двух Корей. Он съездил вместе с главой Минобороны Южной Кореи Ан Гю Баком в демилитаризованную зону на границе с КНДР.

Демилитаризованная зона протяженностью 250 км и шириной 4 км является буферной зоной между двумя Кореями. Технически стороны остаются в состоянии войны, поскольку Корейская война 1950-53 годов закончилась перемирием, а не мирным договором.

