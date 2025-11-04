закрыть
4 ноября 2025, вторник, 10:31
Пхеньян запустил ракеты в сторону Южной Кореи во время визита Хегсета

  • 4.11.2025, 10:19
Пхеньян запустил ракеты в сторону Южной Кореи во время визита Хегсета
иллюстративное фото

Глава Пентагона впервые за восемь лет посетил границу двух Корей.

Северная Корея сделала несколько запусков артиллерийских ракет менее чем за час до прибытия главы Пентагона Пита Хегсета в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей, пишет Younhap со ссылкой на южнокорейских военных.

По информации объединенного комитета начальников штабов, КНДР запустила ракеты в сторону вод северной части Желтого моря около 16:00 (10:00 по Минску) в понедельник, 3 ноября.

В этот день глава Пентагона впервые за восемь лет посетил границу двух Корей. Он съездил вместе с главой Минобороны Южной Кореи Ан Гю Баком в демилитаризованную зону на границе с КНДР.

Демилитаризованная зона протяженностью 250 км и шириной 4 км является буферной зоной между двумя Кореями. Технически стороны остаются в состоянии войны, поскольку Корейская война 1950-53 годов закончилась перемирием, а не мирным договором.

