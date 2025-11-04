закрыть
4 ноября 2025, вторник, 11:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Президент Сербии объявил о проведении досрочных парламентских выборов

1
  • 4.11.2025, 10:57
Президент Сербии объявил о проведении досрочных парламентских выборов

Из-за протестов в стране.

Руководство Сербии согласилось уступить демонстрантам и провести досрочные выборы в парламент, полномочия которого истекают в декабре 2027 года.

Президент республики Александр Вучич заявил, что пошел на это «из уважения к требованиям протестующих». Дату выборов определят позднее. «Когда? Это будут решать компетентные органы. И народ покажет на выборах, какую политику он поддерживает», — добавил глава государства. Представители протестующих призвали провести голосование в кратчайшие сроки и пообещали свой список кандидатов.

Однако близкий помощник Вучича сообщил Financial Times, что, скорее всего, выборы состоятся «не раньше конца следующего года».

В минувшие выходные в Сербии вновь прошли массовые антиправительственные протесты, посвященные годовщине обрушения навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде — тогда погибли 16 человек. Демонстранты считают, что к трагедии привели коррупция и кумовство в верхах власти, и требуют роспуска парламента и отставки Вучича. 1 ноября в акции в Нови-Саде приняли участие 39 тысяч граждан.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Лукашенко сам сдал свою «шестерку»
Лукашенко сам сдал свою «шестерку» Евгений Афнагель
«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого
«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого Ирина Халип
«Буревестник» над гнездом кукушки
«Буревестник» над гнездом кукушки Владимир Халип