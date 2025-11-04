В минском кафе запретили рисовать акварелью

В минском кафе запретили рисовать акварелью6
4.11.2025
В Сети разгорелась дискуссия.
В Минске посетительнице кофейни «Маркс» отказали в возможности рисовать акварелью, что вызвало обсуждение в соцсетях, заметил сайт Charter97.org.
Пользовательница Threads под ником @rajjkot рассказала, что пришла в кафе, чтобы посидеть с чашкой кофе и сделать несколько акварельных зарисовок. По ее словам, сотрудник заведения подошел и попросил прекратить рисовать, объяснив, что в кофейне нельзя использовать акварель.
«Если это акварель на водорастворимой основе, она легко отмывается водой, я рисовала аккуратно. Пришлось искать другое место. Можете предупредить, куда не стоит заходить скетчерам?» — написала автор поста.
Запись вызвала активную реакцию пользователей, набрав сотни комментариев.
Позже другая очевидец события уточнила, что за столом сидела не одна художница, а целая компания из восьми человек, которая занималась живописью прямо за общими столами, используя посуду заведения для разведения краски.
«Думаю, администрация просто старалась сохранить порядок и чистоту — ведь кофейня всё-таки не коворкинг и не художка», — написала пользовательница под ником r2_d2_f3_g8.
Администрация кофейни «Маркс» ситуацию пока публично не комментировала. В Сети большинство белорусов встало на защиту кофейни.