4 ноября 2025, вторник, 14:18
В минском кафе запретили рисовать акварелью

6
  • 4.11.2025, 13:15
  • 1,888
В минском кафе запретили рисовать акварелью

В Сети разгорелась дискуссия.

В Минске посетительнице кофейни «Маркс» отказали в возможности рисовать акварелью, что вызвало обсуждение в соцсетях, заметил сайт Charter97.org.

Пользовательница Threads под ником @rajjkot рассказала, что пришла в кафе, чтобы посидеть с чашкой кофе и сделать несколько акварельных зарисовок. По ее словам, сотрудник заведения подошел и попросил прекратить рисовать, объяснив, что в кофейне нельзя использовать акварель.

«Если это акварель на водорастворимой основе, она легко отмывается водой, я рисовала аккуратно. Пришлось искать другое место. Можете предупредить, куда не стоит заходить скетчерам?» — написала автор поста.

Запись вызвала активную реакцию пользователей, набрав сотни комментариев.

Позже другая очевидец события уточнила, что за столом сидела не одна художница, а целая компания из восьми человек, которая занималась живописью прямо за общими столами, используя посуду заведения для разведения краски.

«Думаю, администрация просто старалась сохранить порядок и чистоту — ведь кофейня всё-таки не коворкинг и не художка», — написала пользовательница под ником r2_d2_f3_g8.

Администрация кофейни «Маркс» ситуацию пока публично не комментировала. В Сети большинство белорусов встало на защиту кофейни.

