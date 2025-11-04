Виталий Портников: Лукашенко — пожилой человек легкого поведения 1 4.11.2025, 13:49

Виталий Портников

Вся политическая биография белорусского диктатора — модель политической проституции.

Об этом заявил известный украинский журналист Виталий Портников в беседе с армянским политиком, заместителем главы партии «Во имя Республики» Рубеном Меграбяном. Сайт Charter97.org приводит фрагмент разговора, в котором была затронута тема белорусско-российских отношений.

— Господин Портников, вспомнился белорусский диктатор, что он вместе с Путиным решит и бахнет то ли «Орешником», то ли боярышником. С чем это связано, с чего он так вдруг вспылил? Причем близкие к российским силовикам телеграм-каналы сообщают со ссылкой на инсайдеров, о том, что у него пятимиллиардный дефицит бюджета и нужно его чем-то покрыть. Он шантажирует Москву тем, чтобы это было прямое финансирование, а не в долг, иначе развалится западное направление обороны «союзного государства». Ну а Москва говорит: тогда мы у него просто отберем Мозырьский нефтеперерабатывающий завод. Понятно, что экономика Беларуси хилеет, это злит диктатора.

— Александр Григорьевич Лукашенко — пожилой человек легкого поведения. Он таким образом ведет себя с 1994 года. Если необходимо увидеть, как выглядит модель политической проституции, то это вся политическая биография Александра Григорьевича, который пришел к власти при поддержке российских спецслужб, обыграв представителя традиционной белорусской номенклатуры, бывшего премьер-министра Кебича на президентских выборах. Триумфально обыграв, с лозунгами о восстановлении связи с Россией и борьбе с коррупцией, хотя в Москве именно Кебича видели человеком, который восстановит экономические связи с Россией.

Затем он на протяжении нескольких десятилетий подряд кормил русского соловья баснями об объединении, об интеграции, о возможности скорого настоящего союза бывших советских республик, о роли Беларуси в этом союзе. Что он только не устраивал, что он только не подписывал, что он только не придумывал, чтобы покупать российскую нефть по внутренним российским ценам, делать из этой российской нефти нефтепродукты и продавать их за доллары.

Знаете, если бы каждому из нас дали бы цистерну с нефтью по внутренним российским ценам и сказали, что мы можем делать с ней все, что угодно, мы бы с вами были бы миллиардерами уже спустя пару лет такого замечательного бизнеса. Тут большого ума не надо. Но оказывается, что можно, так сказать, такого рода обещаниями, а не самой любовью (это же тоже надо уметь, понимаете) создать целое состояние и устойчивость абсолютно анахроничной, бездарной, тупой и антинародной и антинациональной диктатуры, присутствующей в Беларуси.

За время правления этого человека количество носителей белорусского языка снизилось до опасных цифр, была фактически разгромлена белорусская культура - даже в том виде, в котором она существовала при коммунистах. Врагами народа оказались ведущие белорусские писатели и поэты. Это просто позор, понимаете? Это только пример. Я уже не говорю о самой экономике. В 2020 году Москва с помощью президентских выборов в Беларуси мастерски этого своего клиента заманила в ловушку, готовила нападение на Украину. Но то, что Россия уже так много лет в Украине барахтается, не имея возможности достичь своих целей, позволяет Лукашенко вновь отойти от испуга, который он испытал в 2020 году, когда понял, что сидит на русских штыках и больше ни на чем, что белорусский народ его презирает и ненавидит и опять перейти к шантажу.

