Умер бывший вице-президент США Дик Чейни
- 4.11.2025, 14:43
Он работал в администрации Джорджа Буша-младшего.
Умер бывший вице-президент США Дик Чейни, сообщила его семья, передает CNN.
Он стал 46-м вице-президентом, пробыл на этом посту в течение двух сроков с 2001 по 2009 год в администрации Джорджа Буша-младшего.
Чейни относился к консервативному крылу Республиканской партии, но резко критически воспринимал фигуру нынешнего президента Дональда Трампа.
На президентских выборах он публично поддержал кандидата от демократов Камалу Харрис.