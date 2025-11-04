закрыть
4 ноября 2025, вторник, 15:52
Умер бывший вице-президент США Дик Чейни

  • 4.11.2025, 14:43
  • 1,794
Умер бывший вице-президент США Дик Чейни
Дик Чейни

Он работал в администрации Джорджа Буша-младшего.

Умер бывший вице-президент США Дик Чейни, сообщила его семья, передает CNN.

Он стал 46-м вице-президентом, пробыл на этом посту в течение двух сроков с 2001 по 2009 год в администрации Джорджа Буша-младшего.

Чейни относился к консервативному крылу Республиканской партии, но резко критически воспринимал фигуру нынешнего президента Дональда Трампа.

На президентских выборах он публично поддержал кандидата от демократов Камалу Харрис.

