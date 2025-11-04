ВСУ ударили по НПЗ «Лукойла» в Нижегородской области 4.11.2025, 21:18

Для удара использовали десятки беспилотников.

Украинские защитники при помощи дронов атаковали НПЗ «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в городе Кстово. Для удара использовали десятки беспилотников.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

По словам собеседников, атака произошла в ночь на 4 ноября. Дронами управляли операторы ГУР Минобороны, ВСУ и Сил спецопераций.

Для удара воины задействовали более пятидесяти дронов украинского производства, в частности «Бобер» и FP-1.

Источники уточнили, что атака произошла во время ремонта ректификационной колонны, которая отвечает за первичную обработку нефти и была повреждена в результате предварительных атак.

Об ударе по НПЗ в Кстово также сообщал ряд российских Telegram-каналов. На видео, которые появились в сети, были зафиксированы взрывы и пожар на объекте.

«Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» – один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России, обеспечивающий, в частности, Московский регион, на который приходится около 30% потребления бензина в стране.

Мощность предприятия по первичной переработке нефти составляет примерно 17 млн тонн в год.

Завод выпускает более 50 видов продукции, включая автомобильное, авиационное и дизельное топливо, а также нефтебитумы, парафины и другие нефтепродукты.

Продукция НПЗ активно используется российскими оккупационными войсками и оборонно-промышленным комплексом страны-агрессора.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com