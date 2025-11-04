ВСУ ударили по НПЗ «Лукойла» в Нижегородской области
- 4.11.2025, 21:18
Для удара использовали десятки беспилотников.
Украинские защитники при помощи дронов атаковали НПЗ «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в городе Кстово. Для удара использовали десятки беспилотников.
Об этом РБК-Украина сообщили источники в Главном управлении разведки Минобороны Украины.
По словам собеседников, атака произошла в ночь на 4 ноября. Дронами управляли операторы ГУР Минобороны, ВСУ и Сил спецопераций.
Для удара воины задействовали более пятидесяти дронов украинского производства, в частности «Бобер» и FP-1.
Источники уточнили, что атака произошла во время ремонта ректификационной колонны, которая отвечает за первичную обработку нефти и была повреждена в результате предварительных атак.
Об ударе по НПЗ в Кстово также сообщал ряд российских Telegram-каналов. На видео, которые появились в сети, были зафиксированы взрывы и пожар на объекте.
«Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» – один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России, обеспечивающий, в частности, Московский регион, на который приходится около 30% потребления бензина в стране.
Мощность предприятия по первичной переработке нефти составляет примерно 17 млн тонн в год.
Завод выпускает более 50 видов продукции, включая автомобильное, авиационное и дизельное топливо, а также нефтебитумы, парафины и другие нефтепродукты.
Продукция НПЗ активно используется российскими оккупационными войсками и оборонно-промышленным комплексом страны-агрессора.