закрыть
4 ноября 2025, вторник, 21:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ ударили по НПЗ «Лукойла» в Нижегородской области

  • 4.11.2025, 21:18
ВСУ ударили по НПЗ «Лукойла» в Нижегородской области

Для удара использовали десятки беспилотников.

Украинские защитники при помощи дронов атаковали НПЗ «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в городе Кстово. Для удара использовали десятки беспилотников.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

По словам собеседников, атака произошла в ночь на 4 ноября. Дронами управляли операторы ГУР Минобороны, ВСУ и Сил спецопераций.

Для удара воины задействовали более пятидесяти дронов украинского производства, в частности «Бобер» и FP-1.

Источники уточнили, что атака произошла во время ремонта ректификационной колонны, которая отвечает за первичную обработку нефти и была повреждена в результате предварительных атак.

Об ударе по НПЗ в Кстово также сообщал ряд российских Telegram-каналов. На видео, которые появились в сети, были зафиксированы взрывы и пожар на объекте.

«Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» – один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России, обеспечивающий, в частности, Московский регион, на который приходится около 30% потребления бензина в стране.

Мощность предприятия по первичной переработке нефти составляет примерно 17 млн тонн в год.

Завод выпускает более 50 видов продукции, включая автомобильное, авиационное и дизельное топливо, а также нефтебитумы, парафины и другие нефтепродукты.

Продукция НПЗ активно используется российскими оккупационными войсками и оборонно-промышленным комплексом страны-агрессора.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Лукашенко сам сдал свою «шестерку»
Лукашенко сам сдал свою «шестерку» Евгений Афнагель
«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого
«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого Ирина Халип
«Буревестник» над гнездом кукушки
«Буревестник» над гнездом кукушки Владимир Халип