Путин рассказал, как с корабля НАТО якобы смотрели за испытанием ракеты «Буревестник»6
- 4.11.2025, 22:07
- 1,994
Диктатор РФ похвастался, что «летучий Чернобыль» якобы превзошел известные в мире ракетные системы.
В зоне испытаний ядерной крылатой ракеты «Буревестник» (по кодификации НАТО – Skyfall, известная также как «летучий Чернобыль») 21 октября находился разведывательный корабль НАТО. Об этом 4 ноября сообщил диктатор РФ Владимир Путин.
Видеозапись опубликовало «Радио Маяк» в Telegram.
Путин похвастался, что по дальности полета «Буревестник» якобы превзошел известные в мире ракетные системы. Кроме того, у «Буревестника» высокая точность поражения цели, считает он.
«Думаю, убедиться в этом смогли и зарубежные специалисты, поскольку в зоне и во время проведения испытаний «Буревестника» 21 октября постоянно находился натовский разведывательный корабль, – рассказал Путин. – Мы не мешали его работе. Пусть посмотрят».