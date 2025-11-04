Путин рассказал, как с корабля НАТО якобы смотрели за испытанием ракеты «Буревестник» 6 4.11.2025, 22:07

1,994

Диктатор РФ похвастался, что «летучий Чернобыль» якобы превзошел известные в мире ракетные системы.

В зоне испытаний ядерной крылатой ракеты «Буревестник» (по кодификации НАТО – Skyfall, известная также как «летучий Чернобыль») 21 октября находился разведывательный корабль НАТО. Об этом 4 ноября сообщил диктатор РФ Владимир Путин.

Видеозапись опубликовало «Радио Маяк» в Telegram.

Путин похвастался, что по дальности полета «Буревестник» якобы превзошел известные в мире ракетные системы. Кроме того, у «Буревестника» высокая точность поражения цели, считает он.

«Думаю, убедиться в этом смогли и зарубежные специалисты, поскольку в зоне и во время проведения испытаний «Буревестника» 21 октября постоянно находился натовский разведывательный корабль, – рассказал Путин. – Мы не мешали его работе. Пусть посмотрят».

