закрыть
5 ноября 2025, среда, 8:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Оранжевое небо в Орле: ракеты попали в районе ТЭЦ

1
  • 5.11.2025, 8:28
  • 1,542
Оранжевое небо в Орле: ракеты попали в районе ТЭЦ

В российском городе прогремели мощные взрывы.

В ночь на среду, 5 ноября, в российском городе Орел было громко – прозвучала серия мощных взрывов, после которых небо стало оранжевым. Сообщается, что во время атаки ракеты попали в районе ТЭЦ, передает OBOZ.UA.

Об этом сообщают осинтеры. Также россияне публиковали в сети видео со взрывами, на которых можно услышать и пролет ракет.

Местные власти факт ракетной атаки пока не подтверждают, заявляя, что Орел якобы атаковали БПЛА.

«В результате работы сил ПВО над Орлом уничтожены БПЛА противника. При падении их отдельных элементов повреждены несколько частных домов и хозпостройка. В настоящий момент информации о пострадавших нет», – написал губернатор Орловской области Андрей Кличков.

По его словам, на местах происшествий прибыли сотрудники МЧС и правоохранительных органов.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно, ночью 31 октября, Орловскую область страны-агрессора России атаковали украинские беспилотными. Под ударом оказался областной центр, где была поражена местная тепловая электростанция. После этого в части области и непосредственно в Орле исчез свет.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Лукашенко сам сдал свою «шестерку»
Лукашенко сам сдал свою «шестерку» Евгений Афнагель
«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого
«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого Ирина Халип
«Буревестник» над гнездом кукушки
«Буревестник» над гнездом кукушки Владимир Халип