США решили проверить покупателя иностранных активов «Лукойла» на предмет связей с Путиным 3 5.11.2025, 10:23

3,444

Многих в отрасли удивила скорость, с которой было объявлено о сделке.

Власти США перед одобрением продажи зарубежных активов «Лукойла» нефтетрейдеру Gunvor решили изучить историю связей швейцарской компании с президентом РФ Владимиром Путиным, рассказали Bloomberg осведомленные источники. По их словам, многих в отрасли удивила скорость, с которой было объявлено о сделке — это произошло всего через неделю после того, как США ввели санкции против «Лукойла». При этом несколько крупных энергетических компаний успели связаться с «Лукойлом» и предложили купить его активы за рубежом, но получили отказ.

Согласно договоренности с Gunvor, российская компания передаст нефтетрейдеру свою «дочку» Lukoil International, которой принадлежат активы в 11 странах, — от нефтедобывающих мощностей и нефтеперерабатывающих заводов до сетей автозаправочных станций и торговых подразделений. Стороны не раскрыли сумму сделки, но в 2023 году стоимость Lukoil International оценивалась примерно в $21 млрд. Это более чем в три раза превышает стоимость собственного капитала Gunvor. Для завершения сделки швейцарскому нефтетрейдеру нужно получить одобрение Минфина США, и его представители уже ведут соответствующие переговоры, пишет Bloomberg.

Агентство отмечает, что Gunvor имеет репутацию компании, поддерживающей конструктивные отношения с США. В частности, до этого она выполняла требования, направленные на сокращение доходов Москвы от продажи нефти. Однако, если компания приобретет зарубежные активы «Лукойла», то получится, что две крупнейшие сделки в жизни основного владельца и сооснователя Gunvor Торбьорна Торнквиста будут заключены из-за санкций США. Так, после введения ограничений против Москвы в 2014 году миллиардер Геннадий Тимченко продал свою долю в компании. Тогда в пояснении к санкциям Минфин США отмечал, что деятельность Тимченко в энергетическом секторе «напрямую связана с Путиным», а у самого президента РФ «есть инвестиции в Gunvor, и он может иметь доступ к средствам компании».

Торнквист заявил, что в случае продажи нефтетрейдеру зарубежных активов «Лукойла» они больше не вернутся российской компании. Он подчеркнул, что у властей США не должно возникнуть возражений против этой сделки, поскольку она не принесет выгоду России. По словам сооснователя Gunvor, активы «Лукойла» помогут его компании за счет диверсификации укрепить позиции на мировом рынке нефти. Как отмечает Bloomberg, за счет сделки нефтеперерабатывающие мощности Gunvor вырастут почти в четыре раза, а добывающие — с нуля до примерно 440 тыс. баррелей нефти и конденсата.

Компания Gunvor была основана в 2000 году Торнквистом и Тимченко. Она практически сразу же стала крупнейшим в мире трейдером российской нефти, а затем вошла в тройку крупнейших нефтетрейдеров мира. На данный момент 85% компании принадлежит Торнквисту, оставшаяся часть — сотрудникам. США установили срок для продажи иностранных активов «Лукойла» до 21 ноября. Однако Торнквист ожидает отсрочки на шесть месяцев, чтобы завершить сделку.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com