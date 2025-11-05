КНДР отправила в Россию еще 5000 военных 2 5.11.2025, 11:19

1,262

Разведке Южной Кореи стали известны подробности.

Северная Корея с начала осени перебросила в Россию 5000 военнослужащих-строителей для оказания помощи в «восстановлении инфраструктуры». Об этом со ссылкой на разведку Южной Кореи во вторник сообщил член парламента страны Ли Сон Гвон, передает Euractiv. «С сентября около 5000 северокорейских строительных войск поэтапно перебрасываются в Россию и, как ожидается, будут мобилизованы для восстановления инфраструктуры», — сказал депутат.

По его словам, южнокорейская разведка также обнаружила «признаки» обучения и отбора персонала в рамках подготовки «к дополнительным переброскам войск». Сейчас у российско-украинской границы, по оценкам спецслужб, сосредоточены около 10 000 северокорейских военнослужащих, сказал Ли. При этом, по оценкам Сеула, на войне в Украине погибли по меньшей мере 600 северокорейских солдат, еще тысячи получили ранения.

Ранее разведслужбы Южной Кореи и Запада сообщали, что, по их данным, Пхеньян в 2024 году отправил воевать против Украины порядка 10 000 своих военнослужащих. В сентябре 2025-го южнокорейская разведка оценивала число погибших в Украине северокорейских солдат, переброшенных для поддержки ВС РФ, примерно в 2 000 человек, напоминало AFP.

