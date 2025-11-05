закрыть
5 ноября 2025, среда, 14:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ЕС готовит план «военного Шенгена»

  • 5.11.2025, 14:29
ЕС готовит план «военного Шенгена»

Чтобы ускорить движение солдат и оружия.

Европейская комиссия работает над проектом «военного Шенгена», который предусматривает создание зоны военной мобильности ЕС, что должно обеспечить быструю транспортировку солдат, оружия и боеприпасов в случае возможного вооруженного конфликта с Россией.

О проекте сообщает радиостанция RMF FM.

Европейская комиссия должна представить документ по «военному Шенгену» 19 ноября.

Брюссельские чиновники, которые работают над проектом, говорят, что, среди прочего, он позволит гармонизировать правила и процедуры по всему Европейскому Союзу и создать сеть военных логистических коридоров с использованием дорог, аэропортов и морских портов. Все это направлено на обеспечение эффективной транспортировки солдат и техники в случае войны.

«Сейчас европейские мосты, дороги и железные дороги не приспособлены для быстрого передвижения танков, солдат и военных грузов. В случае транспортировки с запада на восточный фланг – танки могут застрять в тоннелях, в сложной бюрократии, а мосты не выдержат прохождения этих машин», – объясняет Дариуш Йонский, член комитета Европарламента по вопросам обороны.

Как было установлено, ответственные за проект «военного Шенгена» готовят его в тесном сотрудничестве с Североатлантическим альянсом.

Военные чиновники указывают на основные проблемы, которые необходимо устранить, чтобы войска НАТО не только беспрепятственно передвигались по всей территории, но и не имели проблем с регулированием в отдельных странах. Сейчас военный транспорт вынужден ждать разрешения на проезд до нескольких дней.

Европейская комиссия также рассматривает возможность введения «подвижного состава солидарности двойного назначения». Среди прочего, речь идет о специализированных вагонах и локомотивах, которые можно было бы использовать в общем военно-транспортном пуле.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Лукашенко сам сдал свою «шестерку»
Лукашенко сам сдал свою «шестерку» Евгений Афнагель
«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого
«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого Ирина Халип
«Буревестник» над гнездом кукушки
«Буревестник» над гнездом кукушки Владимир Халип