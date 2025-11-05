ЕС готовит план «военного Шенгена» 5.11.2025, 14:29

Чтобы ускорить движение солдат и оружия.

Европейская комиссия работает над проектом «военного Шенгена», который предусматривает создание зоны военной мобильности ЕС, что должно обеспечить быструю транспортировку солдат, оружия и боеприпасов в случае возможного вооруженного конфликта с Россией.

О проекте сообщает радиостанция RMF FM.

Европейская комиссия должна представить документ по «военному Шенгену» 19 ноября.

Брюссельские чиновники, которые работают над проектом, говорят, что, среди прочего, он позволит гармонизировать правила и процедуры по всему Европейскому Союзу и создать сеть военных логистических коридоров с использованием дорог, аэропортов и морских портов. Все это направлено на обеспечение эффективной транспортировки солдат и техники в случае войны.

«Сейчас европейские мосты, дороги и железные дороги не приспособлены для быстрого передвижения танков, солдат и военных грузов. В случае транспортировки с запада на восточный фланг – танки могут застрять в тоннелях, в сложной бюрократии, а мосты не выдержат прохождения этих машин», – объясняет Дариуш Йонский, член комитета Европарламента по вопросам обороны.

Как было установлено, ответственные за проект «военного Шенгена» готовят его в тесном сотрудничестве с Североатлантическим альянсом.

Военные чиновники указывают на основные проблемы, которые необходимо устранить, чтобы войска НАТО не только беспрепятственно передвигались по всей территории, но и не имели проблем с регулированием в отдельных странах. Сейчас военный транспорт вынужден ждать разрешения на проезд до нескольких дней.

Европейская комиссия также рассматривает возможность введения «подвижного состава солидарности двойного назначения». Среди прочего, речь идет о специализированных вагонах и локомотивах, которые можно было бы использовать в общем военно-транспортном пуле.

