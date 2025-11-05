Еще один банк вводит лимит на снятие наличных 5.11.2025, 17:12

После «Беларусбанка» и «Приорбанка» ограничения вводит банк «Решение».

Банк «Решение» с 12 ноября вводит лимиты на бесконтактное снятие наличных с карт. Они затронут как снятие денег по физическим картам через NFC, так и снятие с помощью платежных сервисов — Apple Pay, Samsung Pay, «Белкарт Pay», Swoo Pay.

Лимит составит 1000 рублей, $350, €350 в течение одного дня. В пресс-службе сообщили, что он будет действовать в банкоматах банка «Решение» и банкоматах других банков на территории Беларуси.

Проведение любых операций бесконтактного снятия наличных в устройствах банков, расположенных за пределами Беларуси, будет полностью запрещено.

Если нужно снять больше денег, придется воспользоваться физической картой — при этом по ней будут действовать стандартные лимиты. В банке пояснили, что эти меры приняты для защиты средств клиентов и предотвращения случаев мошенничества.

Напомним, недавно лимиты на снятие наличных ввели «Беларусбанк» и «Приорбанк».

