Анджелина Джоли посетила украинский Херсон
- 5.11.2025, 18:03
Актрису заметили в больницах города.
Голливудская актриса Анджелина Джоли в среду, 5 ноября, посетила Херсон с непубличным визитом, пишет New Voice.
Telegram-канал Херсон Non Fake со ссылкой на подписчиков написал, что кинозвезда приехала в Херсон в рамках программы благотворительной помощи и посетила больницы.
Также фото актрисы в плитоноске опубликовал бывший депутат Херсонского горсовета Виталий Богданов. На плитоноске виден патч благотворительной организации Legacy of War.
Анджеліна Джолі в Херсоні
А ви що? pic.twitter.com/I3VxyYH6Us
Информацию о визите Анжелины Джоли подтвердил и местный Telegram-канал Ukraine context | russia no context. На опубликованном фото актриса играет с детьми.