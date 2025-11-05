Анджелина Джоли посетила украинский Херсон 3 5.11.2025, 18:03

4,486

Анджелина Джоли

Актрису заметили в больницах города.

Голливудская актриса Анджелина Джоли в среду, 5 ноября, посетила Херсон с непубличным визитом, пишет New Voice.

Telegram-канал Херсон Non Fake со ссылкой на подписчиков написал, что кинозвезда приехала в Херсон в рамках программы благотворительной помощи и посетила больницы.

Также фото актрисы в плитоноске опубликовал бывший депутат Херсонского горсовета Виталий Богданов. На плитоноске виден патч благотворительной организации Legacy of War.

Анджеліна Джолі в Херсоні 👀



А ви що? pic.twitter.com/I3VxyYH6Us — ᛭ Іван ᛭ (@FayneZP) November 5, 2025

Информацию о визите Анжелины Джоли подтвердил и местный Telegram-канал Ukraine context | russia no context. На опубликованном фото актриса играет с детьми.

