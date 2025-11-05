закрыть
5 ноября 2025, среда, 20:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Китайские космонавты впервые приготовили барбекю на орбите

1
  • 5.11.2025, 20:17
Китайские космонавты впервые приготовили барбекю на орбите

Для этого им потребовалось 28 минут.

Экипаж китайских миссий «Шэньчжоу-20» и «Шэньчжоу-21» впервые приготовил барбекю на орбитальной станции «Тяньгун». Об этом сообщила газета Global Times со ссылкой на Центр астронавтов Китая (ACC).

«Члены экипажей пилотируемых космических миссий «Шэньчжоу-20» и «Шэньчжоу-21» наслаждались космическим барбекю в новой духовке, установленной на китайской космической станции», — говорится в материале.

Журналисты уточнили, что космонавты с помощью духовки приготовили куриные крылышки. Для этого им потребовалось 28 минут. При этом для командира миссии «Шэньчжоу-20» Чэнь Дуна они приготовили стейк.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Лукашенко сам сдал свою «шестерку»
Лукашенко сам сдал свою «шестерку» Евгений Афнагель
«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого
«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого Ирина Халип
«Буревестник» над гнездом кукушки
«Буревестник» над гнездом кукушки Владимир Халип