Китайские космонавты впервые приготовили барбекю на орбите 1 5.11.2025, 20:17

Для этого им потребовалось 28 минут.

Экипаж китайских миссий «Шэньчжоу-20» и «Шэньчжоу-21» впервые приготовил барбекю на орбитальной станции «Тяньгун». Об этом сообщила газета Global Times со ссылкой на Центр астронавтов Китая (ACC).

«Члены экипажей пилотируемых космических миссий «Шэньчжоу-20» и «Шэньчжоу-21» наслаждались космическим барбекю в новой духовке, установленной на китайской космической станции», — говорится в материале.

Журналисты уточнили, что космонавты с помощью духовки приготовили куриные крылышки. Для этого им потребовалось 28 минут. При этом для командира миссии «Шэньчжоу-20» Чэнь Дуна они приготовили стейк.

