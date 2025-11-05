«У всех сейчас одна цена. В любой валюте» 4 5.11.2025, 21:04

Стала известна рыночная цена подсадки в автобусы на границе Беларуси с Польшей.

Перед пунктом пропуска «Брест» на границе Беларуси с Польшей продолжает расти автобусная очередь. Госпогранкомитет насчитал к 18 часам 5 ноября 160 автобусов в очереди. Белорусы уже несколько дней активно подсаживаются и пересаживаются в автобусы поближе к въезду в пункт пропуска «Брест». И они определились с рыночной ценой подсадки. BG.Мedia рассказывает подробности.

Подсесть в первые автобусы в очереди можно за 50 евро

Белорусы в приграничных чатах продолжают публиковать отчеты о стоимости подсадки в автобусы и времени прохождения границы с Польшей. Судя по ним, рыночная цена сейчас — 50 евро. Обещают довезти до Варшавы. Причем водители берут эту сумму в любой валюте. Несколько примеров:

«РБ — РП, 4 ноября. В 10.50 села в первый перед шлагбаумом автобус Luxbus. С этим проблем вообще не было, тем более что мест свободных было много. Цена — 50 евро либо 150 рублей. В 11.20 прошли паспортный контроль у белорусов. В 20.45 заехали к полякам. В 23.05 выехали с границы. Время прохождения границы: 12 часов 15 минут».

«4 ноября. В 22.30 подсели в третий автобус у шлагбаума за 50 евро. В 02.00 прошли беларусский паспортный контроль. В 05.00 заехали в РП. В 09.00 выехали с границы. На самой границе 9 часов».

«50 евро за автобус. Мы сели в первый автобус, Гродно — Варшава».

«4 ноября. В 23.40 подсадка во второй автобус за 50 евро. В 23.50 заезд за шлагбаум. В 01.40 паспортный РБ. В 07.05 проехали мост. В 08.50 зашли на контроль РП. В 09.20 прошли паспортный РП. В 10.05 выехали с границы. Граница примерно 10,5 часа».

«50 евро. У всех сейчас одна цена. В любой валюте. Три человека без проблем даже в первый автобус подсели. По крайней мере, сегодня так [4 ноября]».

«С 4 на 5 ноября. Ехали сразу на такси из Бреста на границу, билеты никакие не покупал. В 23.23 сел во второй автобус от шлагбаума за 50 евро. В 01.40 прошли паспортный РБ. В 09.50 прошли паспортный РП. В 13.30 прибыли в Варшаву».

На ситуации перед пунктом пропуска «Брест» пытаются заработать и таксисты, карауля автобусы, которые приезжают на границу и становятся в хвост очереди. Они предлагают пассажирам довезти их в начало очереди и посадить в первый автобус.

«Автобус „Минсктранс“ прибыл к границе 5 ноября в 00.15. Очередь была более 150 автобусов. Прямо к нашему автобусу подбежал таксист и предложил нам за 10 евро с человека подъехать к первому автобусу на границе и усадить нас. Через 10 минут мы были в первом автобусе. Заплатили 50 евро за автобус. В 00.55 заехали на беларусскую таможню. В 08.15 переехали через мост и стояли перед польской таможней. В 10.30 выехали с границы. Водитель наш сказал, что нам отчасти повезло. Ожидал, что будет дольше».

Некоторые пользователи чатов пишут, что подсесть в автомобиль выйдет дешевле, и делятся своим опытом. Одна из историй:

«5 ноября. Поезд до Бреста. В 07.00 подсадка в маршрутку, вторая в очереди. Первый, польский автобус, был пустой и никого не брал. Договорились за 30 евро до Тересполя, 40 евро — до Варшавы, если до вечера в Тересполь не доедем. Простояли полтора часа, ни один автобус не проехал. В 08.30 подсели в машину, 50 рублей до Тересполя».

Бесплатные пересадки в автобусы возобновились, но прохождение границы затянется

Автобусные перевозчики, но не все, бесплатно пересаживают в свои автобусы в очереди на границе. Этим точно занимаются «Минсктранс» и Ecolines. При этом, очевидно, время прохождения границы будет больше, чем если бы подсел в автобус за деньги. Один из примеров:

«На границе были в 20.30 2 ноября. 115-е в очереди. Пересели в автобус Гомель — Вроцлав, он был в очереди где-то 50+. В 14.05 3 ноября мы первые у шлагбаума. В 15.45 заехали к белорусам. В 02.35 4 ноября прошли поляков. В 10 утра были во Вроцлаве. Я была готова к долгой поездке, поэтому меня ничего не напрягало».

«Короче, тут только пересаживаться, иначе стоять четверо суток. Автобус, в котором я сейчас [5 ноября], стоит на границе с 2 ноября».

При этом нужно настаивать на бесплатной пересадке, потому что водители автобусов хотят заработать на всех, кто подсаживается к ним:

«Многие пересаживались бесплатно, но именно в „Минсктранс“, ближайший к шлагбауму. И на горячей линии это подтверждают. Нужно настаивать, а так водители, конечно, могут промолчать».

Некоторые белорусы обсуждают и другие схемы, как сделать комфортным прохождение границы. Например, договориться с водителем, чтобы он позвонил, когда автобус будет в начале очереди, чтобы физически в нем не сидеть сутки и больше. Но и за это нужно заплатить водителю:

«Делается все очень просто: покупается билет, а на границу приезжаешь через сутки. Вот и все, и не нужно сидеть в автобусе, а зачем пересадки, если ехать так далеко».

«В моем автобусе ребята пробовали. Попросили оставить багаж и позвонить им. Водитель был не совсем предельно вежлив. От плана отказались».

«Водители не заинтересованы, нужно показывать банкноты, тогда разговор по-другому уже идет».

Также в чатах продолжают обсуждать причины таких очередей на выезде из Беларуси в Польшу. Некоторые считают, что «виновата» не только Литва, которая закрыла границу с нашей страной до 30 ноября:

«Тут, наверное, несколько причин сложилось. И закрытие литовских пунктов пропуска, и каникулы школьные в РБ, впереди большие выходные как в РБ, так и в РП. Чем больше пассажиров в автобусах, тем больше вероятность, что у кого-нибудь из них будут какие-то проблемы с документами, что сразу замедляет оформление всех. Плюс вдобавок Латвия с 1 ноября не пускает уже нерегулярные перевозки, значит, экскурсионные теперь только через Польшу едут».

Белорусы ждут вторую половину ноября и надеются, что власти Польши сдержат обещание и откроют два пункта пропуска. По их мнению, это снизит нагрузку на пункт пропуска «Брест».

