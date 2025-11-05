Путин заговорил о деколонизации России
- 5.11.2025, 22:26
Диктатор считает, что Запад намерен нанести РФ стратегическое поражение.
Западные страны якобы пытаются нанести России стратегическое поражение и развалить ее, заявил российский лидер Владимир Путин. Его цитирует РИА Новости.
«Теперь все чаще и чаще ведут речь о некой деколонизации России, а по сути, расчленения Российской Федерации и нанесения нам все того же пресловутого стратегического поражения», — пояснил глава РФ.
По словам президента, эту цель Запад преследует «на протяжении не только десятилетий, а столетий».