Путин заговорил о деколонизации России

  • 5.11.2025, 22:26
Диктатор считает, что Запад намерен нанести РФ стратегическое поражение.

Западные страны якобы пытаются нанести России стратегическое поражение и развалить ее, заявил российский лидер Владимир Путин. Его цитирует РИА Новости.

«Теперь все чаще и чаще ведут речь о некой деколонизации России, а по сути, расчленения Российской Федерации и нанесения нам все того же пресловутого стратегического поражения», — пояснил глава РФ.

По словам президента, эту цель Запад преследует «на протяжении не только десятилетий, а столетий».

