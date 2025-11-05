Трамп отказался ехать на саммит G20 в ЮАР 4 5.11.2025, 23:04

Дональд Трамп

Президент США заявил, что в Южно-Африканской Республике царит «коммунистическая тирания».

Президент США Дональд Трамп сообщил на Американском бизнес-форуме, что не поедет на саммит Группы двадцати (G20), который пройдет в Южно-Африканской Республике (ЮАР).

Американский лидер также сказал, что ЮАР больше не место «Большой двадцатки», поскольку произошедшее в этой стране — «плохо». По его словам, в республике имеет место быть «коммунистическая тирания».

