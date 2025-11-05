Politico: ЕС готовится прекратить выдачу виз россиянам 5.11.2025, 23:54

Граждане РФ будут получать только визы на однократный въезд.

Евросоюз готовится прекратить выдачу россиянам шенгенских мультивиз «в большинстве случаев», внедрение новых правил ожидается на этой неделе. Об этом сообщает Politico со ссылкой на неназванных европейских чиновников.

«Этот шаг будет означать, что россияне будут получать только визы на однократный въезд, за исключением случаев по гуманитарным соображениям или для лиц, которые также имеют гражданство ЕС», — говорится в публикации.

Также в рамках 19-го пакета санкций Евросоюза планируется ограничить передвижение российских дипломатов, требуя от них заранее информировать государства, если они планируют путешествовать по шенгенской зоне. Таким образом объединение планирует противодействовать «все более враждебной разведывательной деятельности Кремля».

