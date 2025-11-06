закрыть
Анджелина Джоли не уведомила украинские власти о своем визите

  • 6.11.2025, 3:00
Анджелина Джоли

Звезда пересекла границу пешком.

Звезда фильма «Расхитительница гробниц» Анджелина Джоли не сообщила украинским властям о визите и пересекла границу пешком. Об этом пишет Politico со ссылкой на украинского чиновника.

Собеседник подтвердил, что у члена команды Джоли произошел инцидент с представителями местного ТЦК контрольно-пропускном пункте, но украинская власть до сих пор пытается выяснить, что именно произошло.

Джоли, которая путешествует в роли посла ЮНИСЕФ, во вторник посетила Херсон. Это ее второй визит в Украину с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. Ранее она посещала Львов.

