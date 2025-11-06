ЮАР получила «сигнал бедствия» от 17 граждан, воюющих в Украине 1 6.11.2025, 9:23

5,146

Начато расследование.

Правительство ЮАР заявило о получении «сигналов бедствия» от 17 южноафриканских мужчин, принявших участие в войне между Россией и Украиной. Об этом говорится в заявлении правительства ЮАР, передает УНИАН.

«Правительство ЮАР получило экстренные вызовы с просьбой о помощи в возвращении домой от 17 южноафриканских мужчин в возрасте от 20 до 39 лет, оказавшихся в ловушке в охваченном войной Донбассе на Украине», - утверждается в заявлении.

Заявляется, что шестнадцать из них — из провинции Квазулу-Наталь, а один — из Восточной Капской провинции.

Президент напомнил южноафриканцам, что в соответствии с Законом об иностранной военной помощи 1998 года гражданам или организациям запрещено предлагать или оказывать военную помощь иностранным правительствам или участвовать в боевых действиях иностранных государств без разрешения правительства ЮАР.

«Президент Сирил Рамафоса распорядился провести расследование обстоятельств, которые привели к вербовке этих молодых людей в эту, по всей видимости, наёмническую деятельность. Правительство ЮАР работает по дипломатическим каналам, чтобы обеспечить возвращение этих молодых людей в ответ на их просьбы о помощи в возвращении домой», — говорится в заявлении.

