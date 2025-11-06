закрыть
Партизаны проникли на стратегическую нефтебазу РФ возле Орла

1
  • 6.11.2025, 10:55
  • 1,746
Партизаны проникли на стратегическую нефтебазу РФ возле Орла

Она поставляет топливо на два направления фронта.

Агенты «АТЕШ» провели разведку стратегической нефтебазы в Орловской области, обеспечивающей российских оккупантов на Харьковском и Курском направлениях фронта.

Об этом Telegram-канал партизанского движения «АТЕШ».

«Наши агенты завершили разведку ключевой нефтебазы в районе Орла - важного логистического узла в системе снабжения оккупационных войск», - рассказали в «АТЕШ».

Как отметили партизаны, через этот объект проходит до 40% топлива для вражеских группировок на Харьковском и Курском направлениях.

По информации агентов, оккупанты пытаются защитить объект, натягивая специальные сети против дронов над резервуарами.

«Но эти меры предосторожности бесполезны - мы уже получили точные координаты всех ключевых объектов и схемы их расположения», - подчеркнули в движении.

Объект охраняется несколькими кольцами безопасности, включая патрули и сотрудников ФСБ, но, по словам источников «АТЕШ», эта система уязвима.

В сети заявляют, что имеют информаторов как по периметру, так и внутри служб объекта - в частности данные о графиках поставок, уязвимых местах и режиме работы охраны.

Вся собранная информация, сообщают в «АТЕШ», передана Силам обороны Украины. В сети подчеркнули, что каждый такой логистический узел является потенциальной целью для точечных ударов.

