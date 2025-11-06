В Беларуси введут налог на электромобили 1 6.11.2025, 13:09

2,400

Сколько придётся заплатить.

Владельцы электромобилей и гибридов будут платить налоги наравне с водителями авто с ДВС. Это предусмотрено изменениями в Налоговый кодекс, которые опубликованы на Национальном правовом интернет-портале. Об этом пишет портал «Ilex».

С момента введения транспортного налога электромобили не признавались объектами обложения.

Однако это послабление действует только до конца 2025 года. В новом Налоговом кодексе его продление не предусмотрено, так что теперь и владельцы «электричек» начнут вносить свою лепту в бюджет.

Физическим лицам транспортный налог будут исчислять в МНС. Причём в 2026-м платить ещё не придётся.

Сумма исчисленного налога и сумма к уплате будут указаны в извещениях, которые налоговые органы направят людям не позднее 1 октября 2027-го.

А заплатить его нужно будет до 15 ноября того же года.

При этом отдельные ставки для автомобилей Налоговым кодексом не предусмотрены. Поэтому стоит ориентироваться на расценки на обычные легковушки.

Вот какие они будут в 2026 году:

массой до 1,5 т (а также за легковой автомобиль, в отношении которого отсутствует информация о разрешённой максимальной массе) — Br70 (+Br5 к ставке, действующей в 2025 году);

свыше 1,5 т, но не более 1,75 т — Br99 (+Br7);

свыше 1,75 т, но не более 2 т — Br124 (+Br8);

свыше 2 т, но не более 2,25 т — Br148 (+Br10);

свыше 2,25 т, но не более 2,5 т — Br177 (+Br16);

свыше 2,5 т, но не более 3 т — Br196 (+Br13);

свыше 3 т — Br270 (+Br17).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com