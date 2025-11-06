Россиянам стали массово отказывать в выдаче ипотеки 6.11.2025, 13:38

Рост числа отказов связан с введением специальных ограничений Центробанка.

Российские банки резко ужесточили выдачу ипотеки: по итогам сентября доля отказов в предоставлении жилищных кредитов впервые превысила 60%. Всего было одобрено 39% заявок на ипотечные ссуды, что на 10 процентных пунктов меньше, чем было в начале года. Это следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ), которые приводят «Известия».

Рост числа отказов связан с введением специальных ограничений Центробанка на долю заемщиков с высокой долговой нагрузкой среди клиентов банков, которые вступили в силу 1 июля 2025 года, говорит управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич. По его словам, из-за этого кредитным организациям стало невыгодно выдавать ссуды тем, кто тратит на долги более половины своих доходов и при этом готов внести небольшой первоначальный взнос по ипотеке. Согласно данным ЦБ, в результате изменения подхода в третьем квартале 2025 года доля рискованной ипотеки с долговой нагрузкой заемщика выше 80% снизилась до 6% против 47% годом ранее, а с первоначальным взносом ниже 20% — до 3% против 51% в 2023-м.

При этом снижение ключевой ставки до 16,5% и удешевление кредитов пока не вернули на рынок большинство наиболее платежеспособных заемщиков, говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. На ситуацию также влияет рост просрочек по займам, отмечает глава направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. По ее словам, из-за этого финансовые организации вынуждены сохранять жесткие требования к заемщикам, поскольку под проблемные активы приходится выделять дополнительные резервы, а это уменьшает их возможную прибыль.

Эксперты ожидают, что число одобрений по ипотеке начнет расти не раньше второй половины 2026 года, когда ключевая ставка снизится до 13–14%, а ипотечные — до 14–15%. Это может привести к увеличению объема выдач жилищных кредитов до 6 трлн руб. по итогам следующего года. Поэтому при нынешнем уровне ставок есть смысл отложить покупку жилья в ипотеку, если в этом нет срочной необходимости, заключила Солдатенкова.

