6 ноября 2025, четверг, 16:53
CEPA: Европа может наслаждаться дешевым американским газом

  • 6.11.2025, 16:13
  • 1,178
Фото: CEPA

И окончательно избавится от энергетического давления России.

Страны Центральной и Восточной Европы получают все более широкий доступ к дешевому американскому СПГ. Это может окончательно подорвать энергетическое влияние России в регионе, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

Компании уже изучают возможности поставок газа, поступающего на терминалы Балтийского моря, в Украину и соседние страны. Параллельно развиваются новые маршруты в южном направлении. Ожидается, что процесс ускорится после встречи производителей СПГ из США с европейскими покупателями в Афинах 6–7 ноября, где планируются новые контракты для Польши, Греции и Украины.

После десятилетий зависимости от российского газа регион переживает стремительные изменения. Уже сейчас возникают новые транзитные коридоры, связывающие терминалы Германии, Италии, Польши, Греции и Хорватии, а также местную добычу в Румынии, Норвегии и Дании — с внутренними рынками стран без выхода к морю.

Ситуация стала особенно актуальной после прекращения транзитного соглашения России и Украины в январе и решения ЕС полностью отказаться от российского газа к 2028 году. Доля России в импорте ЕС сократилась с 45% до менее чем 10% — и, по мнению экспертов, это совпало с удачным моментом: мировое производство СПГ резко растет благодаря США и Катару.

Однако региону необходимо согласовать ряд реформ. Эксперты призывают к более тесной координации, унификации правил торговли, переходу на евро для газовых операций и выравниванию тарифов на транспортировку. Различия между странами — в единицах измерения, валюте, регуляциях — уже отпугивают инвесторов.

Если Центральная и Восточная Европа сможет устранить внутренние барьеры, она получит устойчивый доступ к дешевому газу и окончательно избавится от энергетического давления России.

