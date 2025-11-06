США расширяют влияние на ключевого союзника Китая и России 6.11.2025, 19:04

Казахстан может вступить в американский клуб критически важных минералов.

Вашингтон рассматривает Казахстан как ключевого партнера в создании альтернативных цепочек поставок критически важных минералов, которые необходимы для высокотехнологичных отраслей, оборонной промышленности и производства электромобилей, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

В преддверии саммита C5+1 (стратегическое партнерство Центральной Азии и США) в Белом доме, который президент США Дональд Трамп проведет с лидерами стран Центральной Азии, администрация США намерена расширить сотрудничество с регионом, богатым ресурсами, но традиционно находящимся под экономическим влиянием Москвы и Пекина.

Казахстан обладает крупнейшими в мире запасами урана и значительным потенциалом по редкоземельным элементам — страна может выйти на третье место в мире по их объемам. Из 50 минералов, признанных США критически важными, Казахстан уже добывает 19. Правительство страны продвигает реформы, включая новый «закон о недрах» и цифровые лицензии, чтобы привлечь западных инвесторов.

Вашингтон применяет два формата сотрудничества в Азии — продвинутые рамочные соглашения (как с Австралией и Японией) и базовые меморандумы (как с Малайзией и Таиландом). Эксперты считают, что Казахстан готов к более глубокой модели, включающей финансирование, гарантии закупок и доступ к технологиям.

США уже поддерживают участие американских компаний в проекте по освоению одного из крупнейших в мире месторождений вольфрама — ресурса, на 80% контролируемого Китаем. Проект может стать пилотом для создания западноориентированной цепочки поставок.

Однако Казахстан остается зависимым от российских и китайских транспортных маршрутов, а китайские компании доминируют в действующих горнодобывающих проектах. Без инвестиций в переработку и западные логистические коридоры регион рискует еще глубже попасть в орбиту Пекина и Москвы.

По мнению аналитиков, вовлечение Казахстана в программы критических минералов позволит США укрепить свои позиции в Евразии и снизить влияние России и Китая в регионе.

