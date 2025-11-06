Литва намерена создать инструмент для сбития метеозондов из Беларуси 6.11.2025, 19:37

Над инструментом работают «лучшие ученые и предприниматели» Литвы.

Литва хочет в течение нескольких месяцев создать «творение лучших ученых и предпринимателей» для того, чтобы сбивать появляющиеся над страной метеозонды, которые Вильнюс связывает с белорусской контрабандой. Об этом заявил министр экономики и инноваций Эдвинас Грикшас.

Литовские власти обещают, что нечто станет «совместным творением лучших ученых и предпринимателей».

Агентство инноваций, курирующее реализацию инициативы стоимостью в один млн евро, утверждает, что будут отобраны три лучших «инструмента».

До этого заместитель начальника службы охраны госграницы при МВД балтийской республики Антанас Монтвидас сообщил, что в Литве в 2025 году обнаружили сотни метеозондов с контрабандным табаком.

