закрыть
6 ноября 2025, четверг, 19:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Литва намерена создать инструмент для сбития метеозондов из Беларуси

  • 6.11.2025, 19:37
Литва намерена создать инструмент для сбития метеозондов из Беларуси

Над инструментом работают «лучшие ученые и предприниматели» Литвы.

Литва хочет в течение нескольких месяцев создать «творение лучших ученых и предпринимателей» для того, чтобы сбивать появляющиеся над страной метеозонды, которые Вильнюс связывает с белорусской контрабандой. Об этом заявил министр экономики и инноваций Эдвинас Грикшас.

Литовские власти обещают, что нечто станет «совместным творением лучших ученых и предпринимателей».

Агентство инноваций, курирующее реализацию инициативы стоимостью в один млн евро, утверждает, что будут отобраны три лучших «инструмента».

До этого заместитель начальника службы охраны госграницы при МВД балтийской республики Антанас Монтвидас сообщил, что в Литве в 2025 году обнаружили сотни метеозондов с контрабандным табаком.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Российских генералов пускают под нож
Российских генералов пускают под нож Александр Коваленко
Снова на Москву?
Снова на Москву? Аббас Галлямов
У россиян новая дилемма
У россиян новая дилемма Алексей Копытько