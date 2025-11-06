СБУ обнародовала кадры уничтожения оккупантов в Покровске
- 6.11.2025, 23:04
Спецназовцы «Альфа» за год обороны покровского направления ликвидировали 9,5 тысяч российских захватчиков.
Спецназовцы Центра спецопераций «Альфа» Службы безопасности Украины обнародовали уникальные кадры, фиксирующие уничтожение российских войск в Покровске Донецкой области и окрестных районах.
По данным ведомства, за год обороны покровского направления украинские подразделения ликвидировали 9,5 тыс. оккупантов, уничтожили значительное количество вражеской техники, в частности:
255 танков;
433 боевые бронированные машины;
343 артиллерийские системы и РСЗО;
78 средств ПВО;
12 средств РЭБ/РЭР;
4 553 единицы автотранспорта;
3 824 вражеские позиции и укрепления;
65 складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами.