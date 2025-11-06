СБУ обнародовала кадры уничтожения оккупантов в Покровске 6.11.2025, 23:04

Спецназовцы «Альфа» за год обороны покровского направления ликвидировали 9,5 тысяч российских захватчиков.

Спецназовцы Центра спецопераций «Альфа» Службы безопасности Украины обнародовали уникальные кадры, фиксирующие уничтожение российских войск в Покровске Донецкой области и окрестных районах.

По данным ведомства, за год обороны покровского направления украинские подразделения ликвидировали 9,5 тыс. оккупантов, уничтожили значительное количество вражеской техники, в частности:

255 танков;

433 боевые бронированные машины;

343 артиллерийские системы и РСЗО;

78 средств ПВО;

12 средств РЭБ/РЭР;

4 553 единицы автотранспорта;

3 824 вражеские позиции и укрепления;

65 складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами.

