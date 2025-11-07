«Испанский стыд перед людьми из других стран» 6 7.11.2025, 10:08

3,680

Белорусы обсудили, праздник ли для них 7 ноября.

День Октябрьской революции — официальный государственный праздник и выходной в Беларуси. Об отношении к этой дате юристка Анастасия поинтересовалась у пользователей в Threads. Под постом почти 250 ответов — и большая часть комментаторов единодушны.

— Как относитесь к «празднику» (пунктуация автора. — Прим. ред.) 7 ноября? Считаете, норм, что он в Беларуси сохранился? — спросила Анастасия 5 ноября.

Ее пост посмотрели больше 22 тысяч раз, он собрал 250 комментариев. Большинство пользователей единодушны: хорошо, что есть выходной, а дату они не отмечают.

«Повода праздновать эту дату не вижу, но за лишний выходной спасибо».

«С исторической точки зрения праздновать революцию в соседнем государстве — это глупость. Но с другой стороны, кто в трезвом уме откажется от официального выходного дня?»

«Именно — „праздник“. И испанский стыд перед людьми из других стран с попытками объяснить, что никак не могу повлиять на это. Просто живу свою жизнь максимально отстраненно».

«Лепш бы Дзяды вярнулі».

«Велікодны панядзелак лепш зрабіць выходным».

«Это важный праздник, называется «день закрытия дачного сезона». Последние выходные с массовой вылазкой на дачи».

«Надо просто переименовать».

«Если наверху считают, что какой-то день — праздник и его надо сделать выходным, я слышу только окончание фразы. И все, радуюсь».

«Это просто выходной. Но странно, что в РФ, которую напрямую касаются события этого дня, не празднуют. А Беларусь отмечает. Но так как у нас и так мало праздничных выходных, то хоть такой дополнительный».

«Не могу понять, чем мешает этот праздник. Если человек хочет негативно воспринимать ход истории, он ищет все, чтобы это подтвердить. Если человек доволен жизнью, то с благодарностью будет относиться ко всем этапам истории своей страны. Тут чисто философский подход. О том, что и как было сделано 108 лет назад, не нам судить».

Напомним, на данный момент Беларусь — единственная страна, в которой на официальном уровне отмечается День октябрьской революции. В соседней России этот праздник перестал быть государственным еще в 2005 году.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com