закрыть
7 ноября 2025, пятница, 15:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Еврокомиссия запретила выдавать мультивизы россиянам

12
  • 7.11.2025, 14:08
  • 4,026
Еврокомиссия запретила выдавать мультивизы россиянам

(Обновлено) ЕС ужесточает правила выдачи виз гражданам РФ.

Еврокомиссия ограничила выдачу многократных шенгенских виз для россиян в страны Евросоюза. При этом действующие визы россиян останутся действительными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление ЕС.

Отмечается, что новые заявления от граждан РФ на получение таких виз будут проходить усиленные проверки.

«Использование РФ миграционного оружия, акты саботажа на территории ЕС и в международных водах Балтийского моря, а также злоупотребление визами для распространения пропаганды означают, что российские заявители на получение визы должны тщательно проверяться», - говорится в постановлении Еврокомиссии.

Цель нововведения заключается в том, чтобы снизить угрозы государственной политике и внутренней безопасности ЕС, допуская при этом исключения для ограниченных и обоснованных случаев, таких как независимые журналисты и правозащитники.

Это решение основывается на совместной оценке государств-членов в рамках Шенгенского сотрудничества. Отмечается, что к российским заявителям должны применяться значительно более ограничительные правила, чем те, которые предусмотрены общим регламентом.

- Вторжение РФ в Украину создало самую опасную обстановку в Европе за последние десятилетия. Сейчас мы сталкиваемся с беспрецедентными нарушениями и саботажем на нашей территории. Теперь к гражданам России, которые требуют визу для поездки в ЕС, будут применяться более строгие правила, - заявила верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Кая Каллас.

Для кого сделают исключения

Согласно обновленному регламенту, многократные визы будут выдаваться только определенным четко определенным группам заявителей, которые имеют пониженный профиль риска.

Согласно оценке, проведенной в рамках местного шенгенского сотрудничества в России, это должно касаться близких членов семей лиц, проживающих в Евросоюзе, и транспортных работников - моряков, водителей грузовиков и автобусов, а также членов поездных бригад.

Написать комментарий 12

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Российских генералов пускают под нож
Российских генералов пускают под нож Александр Коваленко
Снова на Москву?
Снова на Москву? Аббас Галлямов