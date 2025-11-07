В Барановичах установили впечатляющую скульптуру зубра

В Барановичах установили впечатляющую скульптуру зубра6
- 7.11.2025, 20:35
- 3,054
Арт-инсталляция олицетворяет силу, мощь и способность белорусского народа постоять за себя.
В городе Барановичи 6 ноября торжественно открыли необычную скульптуру. И это зубр!
Уникальную арт-инсталляцию установили прямо на территории Барановичского автоагрегатного завода, рассказывает «Наш Край».
Монументальную композицию под названием «Асілак» создал известный скульптор Владимир Каноник. И зубр был выбран не случайно – он олицетворяет силу, мощь и национальный характер Беларуси.
Кроме того, как пояснили авторы проекта, этот образ отражает стойкость и способность белорусского народа постоять за себя.
Особенно ценным и уникальным зубра делает то, что он полностью изготовлен из настоящих деталей и компонентов от автомобилей.