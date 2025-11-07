закрыть
7 ноября 2025, пятница
В Барановичах установили впечатляющую скульптуру зубра

6
  • 7.11.2025, 20:35
  • 3,054
Арт-инсталляция олицетворяет силу, мощь и способность белорусского народа постоять за себя.

В городе Барановичи 6 ноября торжественно открыли необычную скульптуру. И это зубр!

Уникальную арт-инсталляцию установили прямо на территории Барановичского автоагрегатного завода, рассказывает «Наш Край».

Монументальную композицию под названием «Асілак» создал известный скульптор Владимир Каноник. И зубр был выбран не случайно – он олицетворяет силу, мощь и национальный характер Беларуси.

Кроме того, как пояснили авторы проекта, этот образ отражает стойкость и способность белорусского народа постоять за себя.

Особенно ценным и уникальным зубра делает то, что он полностью изготовлен из настоящих деталей и компонентов от автомобилей.

